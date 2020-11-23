逾60名民主派區議員被捕　團體質疑區會淪「罪犯窩藏地」

新1屆區議會任期將近1年，有團體今日(23日)批評現屆區議會亂象頻生，區議員在議會內外散播仇恨及挑戰中央底線，加上逾60名民主派區議員以不同罪名被捕，質疑區議會已淪為「罪犯窩藏地」。團體促政府建立有效機制，確保在任區議員擁護《基本法》及效忠政府。

「議會監察」成員之一、深水埗區議員劉佩玉表示，雖然「極端反對派」議員已在立法會連根拔起，但區議會仍有一班打着民主自由旗號，以煽動仇恨的區議員，批評他們以區議會平台牟取政治本錢。她又舉例指有同區區議員曾在辦事處門外張貼「藍絲與狗不得內進」字句，斥對方篩選街坊作服務是失去服務社區的初心，造成社會嚴重撕裂。

團體另一成員、觀塘區議員顏汶羽批評，由民主派主導的區議會在審批撥款時，只要涉及民政事務處的申請均不批准，質疑今屆區議會以政治凌駕民生。他又點名指，觀塘區議員兼中文大學畢業生陳易舜早前在校園參與違法港獨遊行，呼籲所有人不應挑戰中央及港府底線。他又認為政府應檢視現屆區議員是否違反上任前所簽署擁護《基本法》的確認書。

深水埗前區議員李梓敬表示，現時不少區議員的行為反映沒有真誠效忠及擁護《基本法》，促港府參照全國人大常委會早前就立法會議員資格問題所制訂的框架，涵蓋至區議會，並要求區議員宣誓，若不符資格就需要被取消資格。