周梓樂案：巿民為消防領路拯救傷者　遭途經防暴惡意呼喝

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊今天（23日）繼續，一名男街坊於梓樂墮樓當晚目擊一名傷者倒臥血泊中，他憶述當時傷者的頭部朝向停車場外，貼在地面，兩臂放於腰間，膝頭微屈，雙腳合攏靠左，整個姿勢好像「曾經想起身」。

市民蒙偉傑供稱，當晚他要避開地面的催淚煙，便走到尚德邨停車站高層。不久蒙看見一名青年奔跑並大喊：「救命！要first aid(急救員)」、「有大鑊野！」又示意出事位置，故他和一名大叔走向停車場2樓，從遠處驚見一名傷者倒臥在地，而附近無人。蒙見狀嚇得呆呆站着，大叔則趨前數米觀察，然後又回到蒙身旁，神情狀似欲哭。

1分鐘後，3名消防趕到現場。此時蒙才冷靜下來，意識到要上前為傷者拍攝傷勢，並趁消防員要將傷者翻身朝天時，拍下首張照片，時間為凌晨1時7分。蒙表示拍攝僅為記錄事件，故他的鏡頭會避開傷者的容貌。約兩分鐘後，蒙應消防員的請求，行去帶領增援的消防員到場，途中將義務救護員一併帶來。

至約凌晨1時15分至17分，一隊防暴警途經現場，情況一度變得緊張，警員向蒙等人惡意呼喝，致蒙不敢再拿起手機去拍攝傷者。待警方離開後，蒙於凌晨1時26分再次錄影，此時抬着擔架的救護員出現於停車場的街外，故影片顯示有人大聲呼叫救護員上來。3分鐘後，蒙錄影最後一段影片，目的是記下時間，因當時眾人都在爭拗為何救護員仍遲遲未到。

蒙表示，當時只得尚德邨外十字路口見到有催淚煙，而停車場2樓亦有氣味，但傷者倒臥的地方則沒有氣味。蒙又指，當時現場沒有人談起傷者為何受傷。