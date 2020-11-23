于文鳳認分手後暫住天比高鬧不快　周星馳預計周三出庭作供

周星馳被前女友于文鳳追討逾8000萬港元投資分成之案件，今天（23日）在高院原訟庭繼續審訊。于文鳳及其兄長今早先後完成作供後，法官將案押後至明天續審，續由原告一方證人作證。至於被告人周星馳，則預計會於星期三（25日）出庭作供。

于文鳳今日的證供，有觸及她與周星馳分手的細節。于稱她在2009年，已經常與周爭吵，並曾提過分開。她表示在2010年3月正式與周分手，不過周星馳一方就指，周是在該年7月，看到報章報道于與一名「廖先生」去街，兩人關係才正式終結。于並不同意此說法。

據周星馳的大律師稱，在2010年4月，周名下的「天比高」12號屋完成裝修後，于自己的住所亦在裝修，周便讓她與其母親暫住天比高兩個月，成為落成後的第一個住客。但在6月或7月時，有次周的姊姊到天比高，卻發現于把門鎖換掉。屋內更有人自稱三合會，須召警到場處理。

于回應上述指控時表示當時她不在場，只在事後知道有警察來過，而當時屋內的人則是她聘用的保安。她表示，在此之前周星馳的媽媽曾闖入屋內，並毀壞她的東西，所以有需要聘請保安看屋。至於在入主房子後換鎖，她認為亦都是平常事。

另外，于與母親在4月搬進天比高至9月搬走，歷時約5個月。于今天表示，不記得周有沒有說過只讓她們住兩個月，又指那間屋其實在2009年底已大致裝修完成，周更曾在該屋開派對，招待城中地產大亨，彷似將該屋當成示範單位推銷。不過于並無點名，指出那次派對有那些賓客。

于同意在上述事件後，她與周的共同朋友，菱電發展的胡亮明曾安排一次三人電話通話，並承認在那次通話中向周痛哭道歉。不過她指她是為與周相處過程中的不同事情道歉，而非如周的大律師所言，是為搬入天比高後向周逼迫致歉。

于文鳳表示，她起初向周星馳追討天比高的投資分成，周起初只反覆表示：「未賣點畀你？」到後來不知他是否接受法律意見後，才扭轉其立場否認有法律責任付錢。在追討過程中，周曾表示如她有經濟問題，他可以給她1000萬港元，亦確有向她付出此數，不過就如她乞求似的，令她感到惡心。于認為周說「未賣點畀你」，已等於承認他有付款責任，只待將樓賣出後便會付錢。

至於于文鳳的兄長于振華（譯音），今日亦在台灣透過視像系統遙距作供。他表示只在2004年與周星馳見過一次面。其後妹妹曾就天比高的融資問題，告訴他周的想法。他並否認大律師指他已對十多年前的事情印象模糊。