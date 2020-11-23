大埔新採樣亭現人龍　市民批政府公布倉促

第4波新冠肺炎疫情大爆發，多區都出現確診個案，顯示隱形傳播鏈已深入社區。政府今早（23日）在荃灣、西貢及大埔設採樣亭和樣本瓶派發點，以鼓勵當區居民或自覺有較高感染風險人士，接受病毒檢測。在大埔其中一個採樣亭，中心開門前已大排長龍，有市民特地提早1小時排隊，希望盡快做完檢測向公司交代，亦有市民表示擔心中招，希望能盡早「買個安心」。

大埔社區中心籃球場的採樣亭，中午12時起開始運作，早上11時半門外已有逾40人排隊輪候。市民黃先生指，其工作的酒店有住客「中招」，公司凌晨通知員工要在明日(24日)前完成檢測，惟他只是外判工，公司未有安排他檢測，只能自行處理。他早上已到沙田的社區檢測中心，但預約已爆滿，中心職員表示，大埔社區中心今午開始設立採樣亭，他便隨即趕到。他擔心要大排長龍，故11時便已到場排隊。他完成採樣、步出社區中心後大笑一聲，高呼一聲「感謝」，好像鬆了一口氣般。

的士司機梁先生指，近日疫情大爆發，從事的士行業亦難免擔心有染疫風險，今早得悉大埔設採樣亭後，特地從荃灣駕車到大埔，直言「反正遲早都要做，不如早啲做咗佢」。他11時半左右便到場排隊，約40分鐘後才能做檢測。對於政府今早才公布新增採樣亭，梁表示：「倉唔倉促大家都睇到」，又批評政府向確診者派錢的做法無稽，「都唔知係咩思維嚟」。

在大埔鄉議會工作的林先生則指，排隊約10分鐘便能做檢測，檢測過程僅2分鐘。他表示，近期多區都出現確診個案，擔心自己會染疫，希望盡早做檢測「買個安心」，他亦會呼籲親友一起做檢測。