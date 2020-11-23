中大再爆播獨涉違國安法　梁美芬：立會將跟進大學校園管理

反修例示威衝突爆發以來，逾1000名大學生被捕，香港高等教育校友聯會聯同多個團體今午(23日) 召開記者會，要求政府和大學全面落實《港區國安法》，阻止「港獨」及激進思想進入校園，認為大學需要建立制度，確立理性、包容、非政治化的教與學環境。立法會教育事務委員會主席梁美芬表示，日前香港中文大學畢業生發起的遊行，當中有人宣揚和鼓吹港獨，行為已涉嫌違反《港區國安法》。她透露會在委員會上跟進各大學管理層如何管理去年被佔領校園等範疇。

民眾聯席理事林勁放代表團體讀出聲明，他們認為大學必須建立制度，全面落實《基本法》、全國人大常委會本月11日決議精神及有關香港法例，還香港理性、包容、非政治化的教與學環境，對於所有違法及提倡港獨的學生，認為學生是否被拘捕屬於司法系統的事；是否負刑責入獄屬於法庭的事；學生畢業後是否獲僱主騁用，則是社會的事。

到場接信的梁美芬表示，明白年青人「反建制、反政府」的意見，但中大「一而再，再而三」發生的事情的確值得關注，法律現時處理的問題不止是受公帑資助的大學，其扮演教育角色有更重要的責任。

梁舉例指中大和理工大學去年發生佔領事件，大家希望校園能平靜下來，但對於違法的事情，並非校規能夠規管，教師面對的問題不止是內部管理的問題，當時她曾勸喻各大學管理層應盡快報警求助，若非理大恰當處理事件，相信佔領校園的事件不會停止。她認為應以法律、社會對大學素質的期望，以及校園管理，應對校園內出現各種違法行為。

梁又指中大畢業生本月19日在校園內發起遊行，當中有人手持「港獨」標語、帶上面罩遮蓋身份，行為已涉嫌違反《港區國安法》，同時不會得到社會尊重，由於保安並無執法權，因此校方決定報警是正確，呼籲大學管理層注意和阻止學生進行違法行為。她透露將在教育事務委員會跟進自去年年中各大學如何管理校園被佔領、有否緩和同學心理及意識形態，以及有否和學生組織溝通等範疇。

中大崇基學生會前副幹事長張永松表示，中大校友十分關心母校發生的事情，但愈幫愈失望，因學校由去年至今，仍然發生鼓吹「港獨」的違法行為，反問中大管理層有否失職、卸責，以及縱容學生在校園內「播獨」，他批評管理層只草草帶過，未有跟進去年11月發生的衝突和佔領事件，又提到新屋嶺事件只屬謊言，校長段崇智至今未有回應警方日前發出的聲明，張要求中大校董會主席梁乃鵬就一連串事件舉行公開聽證會，邀請段崇智等高層出席，問責承擔後果。

組織「救救孩子」發起人柯朝暉說，學校是求學問的地方，絕不是「法外之地」，亦不可能宣揚違法行為，他質疑為何中大校方在遊行結束後才報警，希望校方嚴肅處理，要求段崇智就事件作出回應。