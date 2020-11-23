確診者獲派$5000　黃國健倡政府應擇善固執　陳凱欣轟政府無邏輯

政府擬為本地確診新冠肺炎的市民提供一次性5000港元「染疫津貼」，其原意為增加市民主動檢測的誘因，惟消息甫傳出，即惹來一面倒負評，憂慮計劃變相鼓勵市民染疫。被指為獻計者的行政會議成員黃國健今日(23日)回應東網查詢時指，對坊間的負評感到莫名其妙，覺得有關意見是市民對政府不滿的投射。黃又澄清，當初提議發放津貼只針對強制檢測群組，並反斥政府應待有計劃細則才好公布消息，惟黃堅持計劃是德政，政府應擇善固執，否則會損害管治威信。

食物及衞生局局長陳肇始昨日(22日)透露有關津貼毋須資產審查，而計劃目的是鼓勵市民做檢測，因有打工仔可能憂慮，一旦確診便會手停口停，影響生計。陳今日出席電台節目時又指，勞工及福利局正敲定細節，相信會考慮市民對計劃的聲音。

對於現時坊間負評如潮，被問到會否向政府撤回建議時，黃國健強調計劃是德政，認為政府應擇善固執，不要因為有批評聲音便退縮，否則有損管治威信。黃指，有關建議於上周向陳肇始提出，澄清當時只是建議政府要向的士和安老院等強制檢測群組提供津貼，而且亦沒有建議津貼金額。

他反斥政府應待有細則才公布計劃，又指政府在「跳舞群組」爆發期間發放消息是「揀錯時機」，批評政策局「唔係冇公關，就係公關好渣」。黃又對近日的負評感到莫名其妙，認為「有人為5000蚊去染疫」的質疑指控是毫無邏輯，重申「冇人會攞條命較飛」，覺得有關意見只是市民對政府不滿的投射。

另一方面，前議員陳凱欣則在其社交平台發貼，炮轟政府當局即使聽意見亦捉錯用神。她指，其實全港市民也要抗疫，只為確診人士提供津貼，會否釋出錯誤誘因？她又反問「難道不確診就沒有經濟壓力嗎？」狠批政府違反禁聚令罰款不加，反而確診有更多津貼是甚麼邏輯。