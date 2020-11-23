妻子長期言語暴力致心理虐待　事發時張祺忠患嚴重抑鬱

港大機械工程系副教授張祺忠殺妻案今日(23日)於高院續審，辯方傳召臨床心理學家及精神科專家作供。心理學家指被告張祺忠因長期受到妻子的心理虐待，致嚴重情緒控制失調，精神科醫生則認為案發時被告有嚴重的抑鬱症。

臨床心理學家鄭健榮供稱，他於今年5至6月見過被告兩次，亦有見過被告的子女。替被告進行心理評估後，鄭指被告有嚴重情緒控制失調，即使在輕微壓力下亦會有不正常情緒反應。

鄭續稱，根據被告的同事所述作分析，被告在情緒管理能力偏弱，特別是在工作量多及身體狀況轉差時，其情緒管理能力明顯變差。

鄭認為被告的壓力及情緒管理問題，最主要是源於死者對他達致心理虐待程度的語言暴力，包括她對被告的言語侮辱及攻擊，即使在別人面前亦會用言語傷害他，令他感到很難受。況且相關的語言暴力傷害情況持續超過兩年，致被告情緒控制能力受損，故他其實是死者長期心理虐待的受害者。

另外，鄭指被告表示完全沒有想過殺妻，在案發時他感到情緒激動、憤怒及緊張焦慮。對於他聲稱已想不起犯案的具體經過，鄭坦言被告在極度壓力下出現這情況並不感到驚訝。至於被告之後的連串隱瞞行經，鄭認為在他長期受心理虐待下故變得壓抑情緒，因此亦不感奇怪。

辯方另外亦傳召了精神科醫生何美怡作供。據她診斷，被告案發時有嚴重的抑鬱症，導致精神異常，陪審團可因此引用責任減輕原則。何認為被告自2013年起已出現壓力問題，直至2018年其問題更嚴重，出現抑鬱情緒及對事物失去興趣等，而且當時他的工作量增加，導致其抑鬱情緒更嚴重。

另外，何認為被告在2018年初大病後免疫力下降亦會影響其情緒，從他面對死者的指罵從以往的避開變成還擊，又變得容易動怒，顯示其抑鬱症已趨嚴重，而嚴重抑鬱症患者在非常憤怒時有可能失控。