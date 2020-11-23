屯門曾咀骨灰龕場龕位下月起重推　每月編配1700個

港府今年中開放屯門曾咀靈灰安置所內的約2.2萬個龕位供市民申請，但由於該骨灰龕場位置偏遠兼缺乏公共交通工具接駁，結果場內大量龕位無人問津。為免龕位被浪費，食環署宣布下月起全年接受市民申請曾咀靈灰安置所的龕位，每月推出約1700個，每月20日抽籤。

食環署表示，由今年12月1日至明年11月30日，均接受市民申請屯門曾咀靈灰安置所的可續期新公眾骨灰龕位，並每月編配龕位，期間視乎申請數量，約每月編配1700個禁香及非禁香標準龕位，以及20個非禁香大型龕位。

申請人只可為同一位先人填寫一份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位。申請大型龕位人士須於表格內填寫至少3位先人的資料，而申請標準龕位人士則須填寫至少1位先人的資料。申請表格由12月1日起可於食環署網站下載，以及於食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處以及各區民政諮詢中心派發。

填妥的申請表格連同所需文件的副本須於接受申請日期內以傳真、電郵、郵寄或親身交到食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處。食環署將於每月的20日為上一個月收到的合資格申請舉行攪珠及電腦抽籤，定出中籤申請人及其獲編配的特定龕位，假如抽籤日是星期六或公眾假期，則延至下一個工作天進行。

食環署將以手提電話短訊、電郵或郵寄方式通知中籤申請人獲編配的骨灰龕位編號。申請人亦可在攪珠及電腦抽籤翌日於食環署網站、港島或九龍墳場及火葬場辦事處、公眾骨灰龕位編配辦事處或致電28419111查核其申請結果。

翻查資料，食環署於今年5至6月，接受市民申請曾咀靈灰安置所，以及粉嶺和合石靈灰安置所第6期，合共提供的44,950個可續期骨灰龕位，當中曾咀提供的龕位佔了22,680個，但最終食環署只收到24,584份合資格申請，有多達45%龕位無人問津。