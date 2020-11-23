黎智英涉刑恐東方記者案　律政司提上訴逾2個月零進展

壹傳媒黎智英涉於2017年六四集會上，在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團記者，揚言「我實搵人搞×你」。儘管整個過程有照片及片段拍攝錄下作為佐證，但主審裁判官鍾明新「放生」黎智英，裁定其刑事恐嚇罪名不成立。律政司雖然在今年9月17日，即此案上訴限期的最後一天提出上訴，惟距今逾2個月時間，有關上訴聆訊仍未有任何進展。有議員批評司法機構將案件拖拖拉拉，至今仍未排期處理，此舉只會令公義得不到彰顯，犯法的人卻能逍遙法外。

律政司今年9月17日公布，決定根據《裁判官條例》第105條，就裁判官對該案作出的無罪裁決，會以案件呈請方式提出上訴。

議員葛珮帆表示，提出上訴案件至今超過2個月，司法機構應盡快排期處理上訴案。有關案件檢控工作已拖延3年之多，涉案證人的記憶已經愈來愈模糊，現時再拖長2個月，對受害人只會更為不利。

事發於2017年六四集會當晚，黎智英與民主黨創黨主席李柱銘，在維園涼亭出席完六四祈禱會後，黎智英突然怒氣沖沖地走向一名在場採訪的本報男記者，一邊用右手指着對方臉部，一邊用「×你老母×」等粗口辱罵，還出言恐嚇，說「我實搵人搞×你」、「我已經影×咗你相」等，全程有影片為證。