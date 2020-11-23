科大男學生襲擊內地博士生罪成　即時監禁9個半月

香港科技大學去年11月舉行校長與學生對話公開論壇期間，21歲工程系男學生涉嫌襲擊一名內地生，因而被控一項襲擊致造成身體傷害罪。他否認控罪，經審訊後今（23日）在東區法院被裁定罪名成立。辯方律師指被告願意向事主道歉及賠償。裁判官鄭紀航直斥被告明目張膽，向不相識的事主襲擊，不但令對方身體受傷，更受一定程度屈辱，形容是目無法紀的惡霸行為，需予以阻嚇不能姑息，判被告入獄9個月2星期，又拒絕他保釋等候上訴。

21歲被告陳凱文，被控於2019年11月6日，在科技大學賽馬會大堂與其他不知名人士，非法及惡意傷害男子鄭燦迪。事主在審訊中沒有出庭作供，控方依賴片段和事主的書面供詞舉證。

事主鄭燦迪供詞指，他於2017年9月由內地來港到科大修讀數學系博士課程。案發當日他出席科大的校長公開論壇，當鄭正沿中間通道離開時，突然遭在場人士包圍，期間被人打中頭及眼部。他在保安護送下，在保安辦公室接受初步包紮後，便由一名科大教授駕車，直接送往深圳接受治療。

裁判官裁決時指，審視了相關現場錄影片段後，認為被告的樣貌與施襲者十分相似，而施襲者當時所攜帶的手提電話、運動鞋及手繩，亦與警方在拘捕被告過程中所檢獲的證物極為相似。加上片段顯示施襲者在案發時段曾多次出入科大宿舍一座，而被告又確是該宿舍的宿生，因此裁定被告便是施襲者。由於被告是與他人同心一致、死心不息，針對事主窮追猛打，故亦裁定他是故意傷害事主，因此襲擊罪成。