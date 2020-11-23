房委會停車場來年收費「只凍不減」　議員斥未滿足社會期望

房屋委員會商業樓宇小組委員會今(23日)通過由明年1月1日至12月31日期間，維持房委會轄下逾百個停車場現行收費不變。有房委會委員及議員直指「只凍價、不減價」做法在經濟不景下，未能滿足社會期望，建議該會因應疫情考慮下調收費，與市民共度時艱。

房委會轄下停車場的收費以往每年檢討1次，獲通過的收費於翌年1月1日起生效。截至今年9月底，房委會轄下177個停車場，合共約31,900個泊車位。房委會表示，市場研究顯示今年大部分同類停車場的月租和時租收費均維持在去年的水平，而房委會各類泊車位的現行收費亦大致屬於各同類停車場的市場收費水平範圍之內。房委會去年因應困難的經濟環境，曾把停車場收費維持不變一年，今年再次維持，即明年的收費將會維持在去年的水平。

不過，值得注意是房委會轄下停車場私家車泊車位的月租收費，本身會按停車場租用率分為3個層級；當使用率愈高，層級愈高。房委會亦會按層級提供不同的折扣。該會指出，會根據今年8月至10月所錄得的租用率，釐定各停車場明年收費所屬的層級，同時表明部分停車場的私家車泊車位月租收費折扣優惠或因此有所調整。

房委會委員兼公屋聯會副主席梁文廣直言，對今次凍價安排感到無奈，同時擔心若因部分市民冇工開，而選擇將「搵食車」泊在停車場，以致相關停車場使用率上升而被調高收費層級，變相出現加價情況，將令市民百上加斤。梁建議該會需視乎疫情發展對轄下停車場收費作出檢討，必要時更應考慮推出援助措施。

議員柯創盛指出，不少公屋戶在疫情尚未見頂情況下，生活拮据，甚至失業，房委會如今「只凍價、不減價」做法未能回應公眾期望及需求。他建議該會研究直接減價或按季減價做法，或提供更多收費優惠，令市民在經濟衰退環境下得以喘息。