交托處理私人財務　雷頌德疑遭女秘書盜款逾240萬

音樂人雷頌德名下公司一名女秘書，涉嫌盜竊雷及其不同公司戶口款項逾240萬港元，事後被捕。女秘書今（23日）於區院否認控罪受審，控方指被告案發期間，擅自將涉案戶口的款項轉到自己戶口，又曾以雷名下戶口發出的支票，替自己支付機票住宿、酒席等費用。而雷出庭作供，稱在起疑而辭退被告後，在一個被告持有鎖匙的櫃桶中，發現數十張銀行轉數底單及他的多本支票簿，部份單據更顯示有款項轉入被告的戶口，他感到很詫異。

被告鄭嘉欣(36歲)，否認6項盜竊及1項使用虛假文書副本等罪。控方開案陳詞指，於2012年至2013年間，被告約80次在未獲授權下，把涉案戶口的款項轉帳到自己戶口，及透過支票轉數到她的戶口及其他戶口。在案發期間，被告有多筆債項，包括購買價值12萬多港元的15圍酒席、向旅遊公司購買逾10萬港元的機票、住宿、其母購買勞力士手錶等，被告並曾以雷名下戶口所開出的支票支付部份費用。

此外，被告又在2013年9月3日向雷出示一張看似欠帳約29萬港元的信用卡月結單副本，並訛稱正本已交予核數師，該副本的銀碼其後被發現遭竄改，而實際的結欠是39萬多港元。

雷頌德出庭作供表示現已半退休，他於案發期間經營4間公司，並於2010年聘請被告任私人助理，協助管理公司及他的私人財務事宜，日常亦要被告先墊支替他買飯及香煙等。

在2013年9月，他向被告索取其信用卡月結單，被告給他一張不太清晰的副本。他遂要求看正本，被告則表示已交予核數師，他感到「怪怪地」於是靜靜的向核數師詢問，發現並無其事。雷於是詢問被告，她始從櫃桶中拿出正本，並說早已收拾好。雷起疑但不欲被告知曉，他及後更發現該副本上的銀碼有改動痕迹。

雷指當時感驚慌，於是私下聯絡其相熟的銀行職員，要求對方協助留意他的戶口有否可疑交易。對方不久便相約雷外出，並出示認為有異的支票，雷驚覺被人冒簽支票。雷立即與妻商量，並於同月7日約被告到公司會談，而被告則帶同丈夫到來。惟談至翌日被告仍未能作合理解釋，他於是叫被告不用再上班，並要他交出辦公桌櫃桶鎖匙。

雷及後打開被告辦公桌的櫃桶時，發現不少銀行轉數紙，亦找到他的支票簿，部份票簿更已用完，而支票簿存根則沒有寫內容。