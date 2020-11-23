VTC明年開辦逾140項課程　本周五起接受報名

明年應考文憑試（DSE)的學生是時候為升學做準備。職業訓練局（VTC）將在本周五（27日) 起至明年2月28日接受網上報名，2021/22學年開辦超過140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑和文憑課程，提供超過1.4萬個學額供中六生報讀。VTC高級助理執行幹事任影嬋表示，因應文憑試生人數下跌，總學額亦有相應調整，而明年亦有開辦新課程，如智能運動學高級文憑，讓學生在運動訓練及管理層面上學應用智能科技。

VTC在2021/22學年開辦超過140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑和文憑課程，提供超過1.4萬個學額。VTC院校成員如香港專業教育學院(IVE)、香港知專設計學院（HKDI）和國際廚藝學院（ICI）等，亦將於本周五及周六（28日)舉辦網上資訊日，供學生及家長了解課程資訊，亦設有直播講座及即時問答。

IVE（柴灣）資訊科技系系主任黃慧萍表示，現時社會積極發展智慧城市，而市民、私營機構、大型企業及政府部門都會利用資訊科技，例如傳播訊息、工作或購物等，惟物聯網、通訊等可能會受到攻擊，而網絡安全保安相關的工作薪金升幅高，一些雲端工程師、系統分析師等亦很吃香，故市場對有關人才有需求，故今年初IVE柴灣分校啟用了網絡安全中心，以培訓學生的網絡安全及數碼技能。

黃續指，上述中心為學生提供網絡安全實戰訓練，並提供和業界專才交流或開展業界項目的平台。中心為IVE網絡安全高級文憑學生提供教學，並為其他IVE資訊科技學科學生提供與資訊網絡安全相關的培訓。中心亦會為資訊科技界從業員提供課程，亦會和業界合作，為中、小學生及業界人士等舉辦比賽、工作坊、簡介會、體驗課程等，以提高公眾對網絡保安的意識。