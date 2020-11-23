7個已修復堆填區得1個獲發展　政府或收回其餘6個作公園

政府設立10億港元的活化已修復堆填區資助計劃，非牟利機構將獲資助在7個涵蓋在計劃內的已修復堆填區發展成康樂設施，然而事隔6年，環保局副局長謝展寰今(23日)在立法會會上表示，由於其餘地方位置偏遠，除現時東華三院將活化將軍澳第一期堆填區作「環保村」外，團體對其餘地方興趣不大，政府或會考慮把該些地方改為公園，又會考慮設立園圃等，意昧多塊用地白曬太陽多年。有議員批評早向部門表達有興趣在已修復堆填區設立園圃，惟部門當時處處刁難，斥是公務員意識不思進取。

香港有16個堆填區，除3個仍在使用中，其餘13個面積較小的已停用並進行修復，當中6個已發展供公眾使用或預留作保育或其他用途，其餘7個已修復堆填區，包括馬游塘中、馬游塘西、牛潭尾、望后石谷、小冷水、將軍澳第一期，以及將軍澳第二及第三期，政府在2014年施政報告提出資助計劃，讓非牟利機構協助發展成康樂設施。

謝展寰在立法會環境事務委員會上表示，由於堆填區本身地方偏遠，加上有承載力問題只能作康樂用途，故除現時環保村選址外，團體對其他地方的興趣不大，謝指或會用政府資源改做為公園。會上多名議員問到其他位置可否用作綜合農業村、或是粉嶺高爾夫球場重置位置，謝指普遍已修復堆填區不能進行大型耕作，而由於較多斜坡，故可用實際地方散落一角，或只可設為小型休憩地方及園圃等。漁農界議員何俊賢批評早已建議設立園圃，惟政府部門諸多刁難，不思進取，指若早可設立園圃，望后石谷、小冷水兩地或早有農業界有興趣，認為政府要再作檢討。

會上亦有討論東華三院將活化將軍澳第一期堆填區為一個佔地兩公頃的「環保村」，東華三院副主管(社會服務)婁振陽指，會以體驗、教育及環保為主題，可體驗露營及耕種，預計村內同一時間最高容納300人，晚上亦可有300人紮營留宿。環保村會以自負盈虧方式形運，需要收費入場，預計首兩年會有虧損，合約長達7年，至2028年中旬會再檢討會否續約。相關工程擬於20/21年度向立法會遞交申請，如獲財務委員會批准，擬議工程可望於明年第4季動工，並於2023年第1季完成。