各界鬧爆確診者獲$5000津貼　羅致光死撐無鼓勵人感染

新冠肺炎疫情失控，奈何港府束手無策致本地出現第4波爆發，更應做不做，不應做偏要做，今(23日)「企硬」公布，將向11月22日或以後確診新冠肺炎且於公院接受治療的患者，申請5000港元津貼的基本框架。勞工及福利局局長羅致光指，期望於本周五(27日)開始讓有需要市民申請，申請人可向所屬醫院的醫務社工作簡單登記，而審批時不作資產審查。

羅又指，措施非為鼓勵港人感染，強調申請人須為被僱或自僱人士，同時不享有薪病假，如的士司機及散工等支日薪、「手停口停」的人士。至於推行細節，他則稱有待確定，會再作交代。

該「無厘頭」措施一出，隨即引起醫學專家及市民鬧爆，質疑措施隨時令有人不惜鋌而走險，除罩博中肺炎。事實上，派5000港元消息一出，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌已表示，向所有人發津貼是資源錯配，而港大感染及傳染病中心總監何栢良同樣認為，向所有確診者發津貼會有反效果。

網上討論區亦隨即瘋狂洗版，有網民認為有津貼如同鼓勵「中招」，非但不應有「賞」，反應該罰錢，批評措施本末倒置。亦有網民質疑，政府遲遲未宣布有關內容，或有已出現病徵的人士，會為待領5000港元津貼，而拖至措施生效後才往檢測。

亦有網民質疑，早前首例二次感染患者是否可領雙倍1萬港元「獎金」，更有「數口精」的網民號召親朋齊領津貼，圍爐唱歌、跳舞、打邊爐、打茄輪播疫，「上車」可期。