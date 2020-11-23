調查指疫境下76％市民生活艱難　工會促提供失業現金津貼

疫情困擾本港將近一年，工會調查指，76%受訪市民在疫情下生活變得艱難，55%人失業或收入減少，當中失業人數較今年4月同類型調查上升2.6%，有約20%人需靠借貸度日。工會促請政府開創最少約7萬個臨時職位，並提供每月最多9000元的失業現金津貼，以及其他生活補貼。

工聯會日前就市民就業前景，於網上訪問了2242人，結果76%受訪者稱在疫情下生活變得更困難，55%人面臨失業、減薪及被要求放無薪假，當中報稱失業的受訪者達23.3%，比該會今年4月初進行的同類型調查上升了2.6%。另外，報稱失業、減薪及被要求放無薪假的受訪者，有55.6%人稱情況已持續9個月或以上，甚至有9%人稱情況維持超過1年；而在職受訪者則有55.4%人對就業前景感到悲觀。

調查又指，為了應對疫情，超過75%受訪者稱會減少日常開支，10.7%人稱需向親友借錢，9.8%人則靠信用卡、銀行或財務公司借貸。

工聯會副會長唐賡堯指，調查亦有60.5%人認為政府推出的抗疫基金，以及兩輪保就業計劃並不足夠，而且保就業計劃將於本月底結束，他相信失業率很大機會升穿沙士時最高峰錄得的8.5%。唐稱，政府對設立「失業現金津貼」政府充耳不聞，而新一份施政報告即將發展，政府應該落實針對失業的現金補助措施。工聯會副理事長梁芳遠亦指，疫情下本港旅遊業正在消亡，必須盡快與內地恢復正常通關才可真正扭轉行業頹勢。

工聯會向政府提出6項建議，包括推出「失業現金津貼」，每月上限9000元，為期6個月；容許失業人士以個人名義申領失業綜援，同時提高資產限額；增加開創臨時職位數量至不少於沙士時期的73000個；承諾開辦第三期「特別‧愛增值」計劃，並增加培訓名額、津貼額及課程種類；推動強制全民檢測，落實港版健康碼，盡快與內地通關；以及提供消費券、減免水電費減免、增加交通費補貼等各類型生活補貼，解市民燃眉之急。