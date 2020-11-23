東涌裕泰苑未能如期入伙　業主或失按揭回贈

香港房屋委員會於2018年推售啟德啟朗苑、長沙灣凱樂苑及東涌裕泰苑，當中前兩者已入伙，而裕泰苑「預計關鍵日期」由最初的今年8月調整為10月，業主至今仍未入伙。有業主擔心因延遲入伙，未能獲得銀行批准維持按揭回贈，從而令未來供款利息增加。東網正向房屋署查詢。

裕泰苑業主陳小姐以單身人士白表資格申請居屋，原本打算10月入伙，惟至今仍未有明確入伙日期，令她擔心與銀行商定的按揭回贈被取消。她續稱，以自己約200多呎單位，售價約150萬港元計算，該期居屋銀行普遍提供約2%現金回贈，涉款達約3萬港元。

她續指，幸好所屬銀行仍維持相關現金回贈2%，並將日期延至年底，惟她仍恐怕年內未能正式入伙，屆時每月需額外付更多利息。她又透露，有不少業主在網上群組內商討，均表示擔心被銀行取消有關回贈，令日後每月供款額增加。

房屋署回應指，房委會現已完成裕泰苑的工程和已履行該項目售樓說明書的要求，於預計關鍵日期，即10月31日或之前為該項目申請佔用許可證（俗稱入伙紙）。房署續指，建屋工程進度與原定時間表一致，售樓說明書列明預計關鍵日期並不等同買方的「收樓日期」，在取得佔用許可證後，房委會將以書面通知買方，安排有關物業的買賣及收樓等事宜。

「預計關鍵日期」是指住宅項目遵照經批准的建築圖則的預計完成日期，或預計符合批地文件內條件的日期。倘若樓盤尚未落成，或已落成但尚待地政總署署長發出合格證明書或轉讓同意，售樓說明書內的「發展項目的資料」便會列出預計關鍵日期。