政府擬擴大深灣禁區保護綠海龜　裝攝影機多巡邏加強監察

為了保育高度瀕危物種綠海龜，政府打算擴大綠海龜產卵的限制地區，由現時0.5公頃的南丫島南部海灣深灣沙灘擴大196.4倍，連接毗鄰水域範圍，合共約98.2公頃水域面積，同時延長限制時間至每年7個月，即由4月頭至10月尾，在受限制時間不可捕魚以減少人為干擾，新措施會在未來1至2個月內修訂刊憲。政府同時會加強海上巡邏避免出現非法捕魚，又會多裝攝影機，同時與漁民協作成立通報措施。政府當局指綠海龜回港產卵數量愈來愈疏，希望新措施有助吸引牠們回港產卵。

綠海龜是在本港水域找到的海龜品種之一，被列為高度瀕危物種，據悉是惟一在本地繁殖的品種。現時南丫島南部海灣的深灣是本港惟一已知的綠海龜產卵地，在每年的6月至10月，綠海龜便會回在出生的海灘上產卵。

環境局副局長謝展寰今(23日)在立法會環境事務委員會上指，綠海龜近年回港產卵的數字愈來愈少，由2000年時每年1次，大幅下跌，對上一次為2016年，「我們不單希望牠回來產卵，更希望會成功孵化，對上一次大規模孵化是2008年，當時有406隻。」他又指海龜較常在20歲時回來產卵，故未來4至10年是綠海龜回港產卵的黃金時間，故有需要實施新措施。

政府早把沙灘列入限制範圍，在每年的6月1日至10月31日即綠海龜產卵期，限制市民進入該範圍，現打算把限制期延長2個月，由每年的4月1日開始，並擴展限制範圍。漁護署會於深灣海灣入口岬角的顯眼位置設置告示牌，以標示深灣限制地區的範圍，提醒途經船隻於限制期間不得擅進，同時會設置遙控攝影機監察海灣的狀況，以助針對違規行為作出快速反應，又會清除附近棄置的漁網、垃圾和雜草。在繁殖季節以外的日子，遊樂船及商業性捕魚等活動仍然可以繼續進行。

政府計劃於1至2個月內修訂刊憲及提交立法會省覽，進行先訂立後審議的程序，新建議於下一個綠海龜繁殖季節、即2021年4月1日開始實施。