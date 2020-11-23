貿發局再煞停書展　延至明年7月舉行

書展因疫情已被多次延後，本以為有望在今年12月開辦，但隨着本港疫情踏入第四波，確診個案急升，貿發局宣布由於12月復辦仍會有很大風險，基於市民及展商的安全為本局的首要考慮，惟有將書展順延至明年7月舉行。

貿發局指，參展商已繳交的攤位租金將獲全數退回；早前承諾的攤位搭建費優惠將順延至明年7月份的書展提供給有關的參展商。貿發局將與不同持份者聯絡，商討具體安排，以便作出妥善處理。

有書展參展商早前表示希望政府撥款資助書商的費用保留，並退回一切額外設施的費用等。據了解，貿發局決定取消書展，稍後時間將逐一向參展商發信，交代後續安排。

書展原定7月中舉行，但因第3波疫情而延期至12月16日至22日舉行。有見疫情轉趨嚴峻，一群參展商以書展關注組的名義發公開信予貿發局，為免如7月時最後一刻才決定延期，影響書籍印製、訂貨、以及籌備書展事務，早前曾要求貿發局在本周三決定會否停辦書展。

另外，參展商又要求，若取消書展，政府早前承擔總數達4000萬港元的參展費，即每個參展商最高可獲10萬港元，其資助可全數保留，以作下一步計劃之用，不收取及退回一切額外的費用、電費，而因疫情退出的參展商不用罰款，來年可以舊參展商資格保留優先參展權及權益。