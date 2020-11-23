涉提交虛假道路巡察報告　路政署分判商僱員遭廉署起訴

廉政公署今日(23日)落案起訴一名路政署分判商僱員，控告他涉嫌串謀詐騙路政署，向署方提交載有更改了日期的照片的道路巡察報告。被告已獲准保釋，將於本周三(25日)在東區裁判法院答辯。

被告徐嘉鍵(41歲)，為華丰工程有限公司路網聯絡經理助理，被控5項串謀欺詐罪名。案情指，路政署於2017年將一份定期合約判授予昭興建築運輸有限公司，昭興再把相關工作分判給華丰。該合約規定昭興須安排巡路督察定期巡查香港島的道路及製備報告，有關報告須輔以巡查道路時拍下的實時照片。

被告於案發時為負責監督上述合約的昭興路網聯絡經理提供協助。華丰的助理巡路督察在被告及昭興路網聯絡經理的監督下，被指派執行巡查工作及製備報告。

其中一項控罪指被告涉嫌於17年5月8日至6月30日期間，與昭興路網聯絡經理及6名時任華丰助理巡路督察串謀詐騙路政署，不誠實地提交載有道路照片的道路巡察報告，而有關照片並非在照片註明的日期拍攝。

另外4項控罪指被告涉嫌於同年9月1日至10月31日期間，分別與4名時任華丰助理巡路督察以相類手段串謀詐騙路政署。