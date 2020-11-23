議員批網上爭議解決平台乏宣傳　 延誤市民尋求法援機會

容海恩是中心調解員，指獲聘以來只出席了1次課堂，欠缺後續工作。

立法會司法及法律事務委員會今午(23日)召開會議，討論政府支持的網上爭議解決和促成交易平台(eBRAM平台)的最新進展，建議為非政府機構一邦國際網上仲調中心提供一筆過1億港元的撥款，以支持eBRAM平台的發展 、提升和初期運作。

本身是大律師的議員容海恩透露，她是中心其中一位的調解員，但獲聘以來只出席了1次課堂，欠缺後續工作，她批評(計劃)宣傳力度不足，很多市民不知道有這個計劃，延誤了尋求法律援助的機會，詢問計劃如何能幫助市民。

但保險界議員陳健波表示絕對支持計劃，但他認為涉及較大金額的公帑，詢問公司如何確保服務物有所值。議員葛珮帆則希望司法機構借今次經驗，推動法院應用創新科技，期望能盡快看到網上法庭在港運作。

一邦國際網上仲調中心董事會主席蘇紹聰回應指，中心現正積極進行宣傳工作，今年6月至7月主要是培訓調解員和仲裁員，以及強化網絡安全性和私隱要求，他承諾中心未來會專注宣傳和推廣工作。他續說，中心設有委員會監管技術發展，成員包括2個總監和外聘專才，政府會有嚴格系統監察服務，中心亦會嚴格跟進，確保公帑用得其所。