上海仔被捕：如被扣查2日　仍須在指定酒店隔離12天

上海仔郭永鴻在疫情嚴重的意大利「窮風流」時曾確診染上新冠肺炎，更加失去味覺，他昨日(22日)傍晚返抵本港，根據衞生署規定，從機場入境旅客須在酒店隔離14日，如他在警署會被扣查2天，換言之，一旦暫准保釋，餘下12日須在自行選擇的指定酒店接受檢疫。

歐洲的新冠肺炎疫情肆虐不斷，而據知流竄當地多時的上海仔亦告「中招」確診，雖已康復，但已失去味覺，他昨日抵達香港國際機場後即被帶到禁區內的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，之後被押解至警署，若他至今晚獲准保釋，即連續被扣查2日，之開需在酒店隔離12日便可完成檢疫程序。

不過，由於他之前曾經確診，他離開警署保釋時須再次會見衞生署醫生，再確認其情況。他通過來檢查後可自行離開入住指定酒店，毋須由警方押解前往。

根據衞生防護中心網頁，曾於海外確診新冠肺炎的人士，即使現在沒有病徵，應在抵港時通知港口衞生科人員相關病歷，以便衞生署作出適當跟進。

抵港人士於檢疫的第12日，會自行收集深喉唾液樣本進行另一次病毒檢測，然後透過其親友或上門收取樣本速遞服務將樣本於收集當日早上交回其中一個收集診所。受檢疫人士須每天兩次自我量度體溫。每名入境人士會獲發一條手帶，並要安裝應用程式使用，只會觀察地理位置、WIFI、大氣電波等訊號變化，以確認對方是否在檢疫地點。