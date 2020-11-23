招客打肉毒桿菌針　雙程證婦涉無牌行醫等3罪被捕

內地雙程證女子利用社交平台，招攬客人到觀塘商廈打美容針，女客人事後出現嚴重不適報警，警方聯同衞生署採取行動，拘捕該名涉無牌行醫的內地女子。觀塘警區雜項調查隊馬仲瑩督察指，警方在今年9月上旬接獲一名32歲女事主報案，指她在7月時透過社交平台結識一名女子，該名女子指可為女事主提供美容療程。其後，女事主在8月2日至23日，先後3次在觀塘區一商業大廈接受肉毒桿菌注射療程，就3個療程一共繳交39,600港元費用。

惟女事主事後不適，眼睛出現重影、全身乏力、呼吸困難、疼痛及難以吞嚥等症狀。女事主經醫生診斷後，證實症狀與肉毒中毒脗合。警方其後接手調查，今日(23日)與衞生署人員到觀塘中美中心採取聯合行動。期間，警方派出探員喬裝為女事主的朋友，假裝接受療程。當該名女子企圖再次為女事主進行療程時，警員隨即拘捕該名女子。警員同時在現場檢獲一批第一部毒藥、及用作招攬生意的電話。

經初步調查後，警方以涉嫌「未經註冊為醫生而執業」、「管有第一部毒藥」及「違反逗留條件」，拘捕該名持雙程證女子(31歲)，她現正被扣留調查，案件交由觀塘警區雜項調查隊跟進。警方表示，該名女子在內地及本港均無執業資格。

根據衞生署網頁的資料，肉毒桿菌素在本港屬藥劑製品，必需經香港藥劑業及毒藥管理局註冊才可於市面供應。肉毒桿菌毒素是處方藥物，只可經由本地註冊醫生處方和供應。肉毒桿菌素原用作醫療用途，例如治療膀胱過度活躍症，其後被用作美容用途，例如可減少前額、兩眉之間和眼部四周的表情紋，使肉毒桿菌廣為大眾所認識。