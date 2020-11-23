以最低工資計算5000元「中招」津貼　議員狠批超級離地

羅致光指，5000港元資助金額是以最低工資計算。

確診者獲5000港元津貼引起社會熱烈討論，勞工及福利局局長羅致光指，金額以最低工資計算，接近5000港元，故局方決定「齊頭」派5000港元。有議員表示，最低工資金額計算一直滯後，以此作計算情況不理想，又指不少工友於疫情中已失業，政府一直未有伸出援手，對此感到失望；亦有議員批評羅致光以最低工資作計算標準「超級離地」、「不切實際」。

羅致光今日(23日)表示，計劃資助金5000港元金額的計算方法，是以最低工資每小時37.5港元乘14日(隔離日數)，假設每日9小時的工時(連飯鐘），計算結果為4725港元，由於約5000港元，當局決定「齊頭」給予5000港元津貼。

勞工界議員潘兆平表示，最低工資金額計算一直滯後，以此作計算情況不理想，被裁員的工友不幸染疫的話亦未能受計劃保障。他續指，疫情若果持續可預視失業工友會更多，籲政府對基層工人提供更多保障。

議員柯創盛批評羅致光「超級離地」、「不切實際」，以最低工資計算明顯無考慮實際情況，質疑政府若有心幫助基層市民，令他們不致手停口停，為何不能夠「為人為到底」，提高金額協助市民應對苦況。

他續指，羅應該要與時並進，不能仍選擇用最低工資計算市民需要，否則只係「使冤枉錢」，不但未能成為市民及時雨，反而派錢派到民怨四起。