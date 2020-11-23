港航副總裁被指以機組人員返港避坐疫監　港航指具備機師身份

新冠肺炎疫情持續，外界一直炮轟政府容許部分人士入境後可豁免檢疫14日，是造成防疫漏洞。有指，香港航空有高層懷疑利用相關豁免檢疫制度，於內地返港時報稱為機組觀察員，結果獲准入境後不用強制隔離14天。香港航空回覆指，當事人具備機師身份，持有有效飛行執照。

據報，香港航空副總裁陳浩於今年8月8日，以機組觀察員身分乘搭航班編號HX312的香港航空航班，由香港前往北京，並於抵步後按照程序接受檢測和隔離。陳浩再於今年9月6日，再以機組觀察員身分乘搭航班編號HX247的香港航空航班，由上海返回香港，並於抵步後按機組人員的程序接受檢測，但不用強制隔離14天。

香港航空回覆指，陳浩負責飛行部行政管理工作，他本身是一名機師，持有有效飛行執照，而陳浩作為分管運行的副總裁，會以機組觀察員身份，檢查飛行運行相關環節。港航承認，陳浩曾以機組觀察員身分，登上涉事的HX312和HX247航班，其在抵達內地時依照機組人員入境程序接受新冠病毒核酸測試，以及遵守14天防疫隔離要求，而其在返港後則根據指引進行新冠病毒檢測，並遵守機組人員所規定的自我隔離安排，期間定時量度體溫。

港航強調有遵守政府對該公司相關職能的要求，又指其機組人員時刻嚴謹遵守目的地的入境程序，並進行新冠病毒檢測和防疫隔離要求。

民航處表示，該處發出的空勤人員證書，是供空勤人員執行航班相關職務時使用，至於個別人員的職務，由航空公司按相關航班需要及公司運作而作出安排。

衞生署則稱，機組人員必須提供相關證明文件(如航空公司發出的機組人員名單、航空公司簽發的證明文件等)予衞生署人員檢查，以識別該入境人士為執勤機組人員，才可獲得豁免。如未能出示相關證明文件，該入境人士則須接受強制檢疫。如接獲涉及虛報資料的舉報個案，衞生署會依照既定程序適當跟進及處理。

入境處表示，不會評論個別個案，又指一般而言，執勤的機組人員須向入境處職員出示證明，方能以執勤機組人員的身份進出香港。