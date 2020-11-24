本港約12.4萬名60歲以上長者　高風險患瓣膜性心臟病

機構向有需要的病患提供較快、貼近公院價格的通波仔手術。(林敏思攝)

心臟病是本港最常見的致命疾病第三位，惟瓣膜性心臟病初期病徵不明顯，一旦出現疲勞或頭暈等病徵，往往已屬心臟衰竭，在不接受「通波仔」等手術的情況下，存活率大減至少於一年。香港亞洲心臟中心宣布「暖心行動」計劃恒常化，向有需要的病患提供較快、貼近公院價格的通波仔手術，在約9個月內已有161位市民完成手術，當中20%患者屬急性冠心病，心臟血管幾乎全塞，42%病人3條心臟血管梗塞面積高達70%，情況不理想。

香港亞洲心臟中心主任、心臟科專科醫生林逸賢指出，長者較容易患上該症，因心臟瓣膜隨年紀增長老化，收窄或倒流，妨礙血液正常流動，心室需要更用力博動，有機會增加心臟負荷而引致心臟衰竭，有不少患者因此死亡。他續稱，即使患者出現血液倒流、已患上瓣膜性心臟病，部分亦只出現輕微病徵，仍能如常生活，相信社區存在不少隱藏病人。

另外，該中心本月起展開全港首個免費社區心臟超聲波檢查，為年滿65歲以上香港居民提供檢查，為期半年，料可惠及1200人。林說已為96人檢查心臟，年齡介乎32至93歲，當中7.3%出現中度至嚴重程度的血液倒流及主動脈擴張等，須轉介至專科跟進。以此推算，本港約有12.4萬名60歲以上長者，具較高風險患上瓣膜性心臟病。首輪檢查包含部分較年輕市民，料數字或低估實際情況，不容忽視，建議65歲以上市民應先接受一次超聲波檢查，若病情僅屬輕至中度，可於2至3年後再作檢查，中度患者則可考慮提早接受通波仔手術。

52歲的地盤工人陳先生，上月尾因冠心病發作，胸口痛入急症室，需要接受通波仔手術，但難以負擔私營醫療費用，只能排期於公院做手術，但要輪候3個月。惟他2條心臟血管阻塞程度高達90%，出院後每日均胸口痛。他早前報名「暖心行動」，隨即於本月11日見醫生，2日後即可做手術，至今情況穩定，家人亦可鬆一口氣。