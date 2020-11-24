下白泥生態系統遭破壞　環團倡重塑蠔礁提升生物多樣

元朗下白泥是欣賞日落的著名景點，蘊藏著豐富又珍貴的生態資源，惟近年來人為破壞、外來物種入侵及養殖廢料等威脅不斷，影響著下白泥的生態系統。多個環保團體發現，透過建立蠔礁可改善淤泥沉積條件，並為泥灘物種提供棲息地，故未來計劃把白泥一帶10%地方重塑蠔礁，提升生物多樣性，又在該處建立香港首個珍貴蠔礁展示館，加强市民對泥灘及蠔礁的認識，提升市民保護本地生態的意識。

下白泥一帶因擁有美麗日落景致而吸引大批市民慕名而來，然而在前往下白泥泥灘前的路上，竟充斥著大量膠袋、垃圾及膠樽，連用過的口罩亦散落在地上，環境一片狼藉。元朗下白泥村村代表鄭偉君透露，遊人的不文明行爲日趨嚴重，有人曾在此野餐留下垃圾，也有人用長蛇網胡亂捕蟹。

事實上，除人為破壞外，下白泥仍面對外來物種入侵及養殖廢料等威脅。負責研究改善該處生態系統的大自然保護協會項目外展助理經理羅頌翹指出，來自水產養殖活動的石屎柱，塑膠圍網等廢物散落在白泥的泥灘上，會改變泥灘的景觀，使泥灘和海草床生境退化。另外，泥灘上的一種侵入性植物大米草，亦會令泥灘沙化，導致馬蹄蟹等潮間帶物種喪失棲息地。

為改善下白泥的生態環境，大自然保護協會及香港大學太古海洋科學研究所研究發現，蠔礁不但能提升過濾水質功能，更可為許多本地物種提供了棲息地，這些蠔礁所養育的物種的數量是泥灘的2至3倍，環團計劃未來逐步清除泥灘上的垃圾、養殖廢料及外來物種，把白泥一帶10%的地方重塑成接近天然結構的蠔礁。