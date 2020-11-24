英外相批DQ議員違中英聯合聲明　外交部駐港公署促英勿干預港事務

《港區國安法》實施近5個月，國際社會關注香港狀況。英國外相藍韜文周一(23日)向國會提交香港半年報告，重申中央在港實施國安法、早前立法會選舉中DQ候選人，及近日DQ泛民主派議員等，做法違反《中英聯合聲明》，令人對中方落實一國兩制的承諾產生嚴重疑問。

藍韜文續指，半年來港人遊行示威的空間大大收窄，認為言論和集會自由在中英聯合聲明中列明，需要受到保護。另外，他又促請中國當局，不論情勢多麼複雜，溝通及化解分歧從不太遲，強調英國將繼續捍衞港人權利。

外交部駐港特派員公署回應稱，英國政府發表所謂香港問題半年報告，罔顧香港早已回歸的事實，污蔑抹黑中央政府對港政策，粗暴干預香港事務和中國內政，公然踐踏國際法原則和國際關係基本準則，公署發言人表示強烈憤慨和堅決反對。

發言人指，《港區國安法》有效扭轉了去年修例風波中的黑暴亂局，結束了港獨猖獗，確保「一國兩制」在港全面準確落實；全國人大常委會決定，明確了香港立法會議員不符合「擁護基本法」和「效忠香港特區」言行的法律後果和喪失立法會議員資格的程序，合憲合法合理。