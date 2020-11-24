確診資助命名恩恤津貼　被批咒人死

自從有消息指政府會為確診新冠肺炎患者提供5,000元資助後，隨即引起網民熱烈討論，勞工及福利局局長羅致光昨公布計劃詳情，網民繼續於討論區由計劃名稱至細節皆揶揄一番。有網民引經據典，嘲笑計劃改錯名，亦有指計劃細節模糊，內有矛盾。

對於計劃名稱中的「恩恤津貼」，有網民直言「通常死咗人先叫恩恤」，更有網民引用《三國演義》佐證，表示政府「心地壞」、「咒人死」。亦有網民表示政府計劃諷刺，「做好防疫就食白果，但中咗就有錢分」，更有網民製圖指中疫如中獎，並列出個人染疫及全家染疫可換取的「禮物」。

網民除了搞笑諷刺，亦有認真討論，並舉出一系列問題，如「因疫情失業中招係咪冇得拎？」、「中完可以再中，根本鼓勵染疫」、「冇咗200元勤工算唔算減少收入」、「何謂基層市民？」、「如何界定經濟困難？」等，批評當局思考不周。有網民亦指政府「離地」：「邊間公司可以隔離14日仍然會有有薪病假？」又指政府方案既繁複又不清不楚，「又玩死班社工、醫護！」