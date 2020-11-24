東方日報A1：$5000確診津貼　料600萬人無資格申請

港府企硬強推5,000元確診津貼，但增設關卡後，600萬港人中招都冇份，帶頭玩分化！港府防疫漏招導致本地疫情失控，當局擬向本地確診者提供津貼，鼓勵市民接受檢測，惟消息一出即被各界狠批為「弱智政策」。相隔僅一日，勞工及福利局局長羅致光昨急急召開記者會，死撐措施非為鼓勵港人染疫，申請人須為不享有薪病假的受僱或自僱人士，即長工、學生、家庭主婦、退休人士等統統冇份，當局期望本周五（27日）起接受申請，毋須作資產審查。有工會批評措施「幫啲唔幫啲」，或加劇社會分化，民怨不減反增。

羅致光指出，將向本年11月22日或以後確診者，並須在醫院管理局轄下醫院留院治療的香港居民，提供一筆過5,000元恩恤津貼，申請人須為受僱或自僱人士，同時不享有薪病假，如的士司機及散工等支日薪、「手停口停」人士，申請人最快本周五起可向所屬醫院的醫務社工作簡單登記。津貼不設年齡限制，但若確診者年紀過小，不會因染疫而收入減少、面對經濟困難，便不符合資格。至於二次感染，他稱暫未考慮有關情況，但「初步覺得無理由唔包」。

翻查資料，本港約有286萬名打工仔享有薪病假，以此推算，連同非就業人口，估計至少600萬人未能申請。

他續指，津貼不設資產審查，因要求確診者提交複雜文件是擾民，但申請人須作出聲明，證明因留院治療導致收入減少，並面對經濟困難，社會福利署會統一處理及發放津貼。當局將以抽樣及風險為本的方式進行抽查，包括按確診者的住址和職業等作出判斷，強調申請人須如實聲明，否則會觸犯欺詐刑事，可能會被判監禁。

對各界質疑津貼或鼓勵市民除罩「博」中肺炎，羅致光死撐指，措施非為鼓勵港人感染，而是考慮到當局逐步實施強制檢測，有市民擔心證實染疫後，需要住院而影響生計，抗拒強制檢測，稱計劃旨在向社會傳達及早識別、隔離及治療的重要性，並減低市民接受檢測的障礙。

港九勞工社團聯會秘書長周小松相信，計劃有助鼓勵市民檢測，惟疫情下大部分港人生計大受打擊，措施卻「幫啲唔幫啲」，或令部分人感到被政府遺忘，對此不滿，更可能造成社會分化，加劇民怨。他批評，港府匆忙推出措施，導致「有甩漏」，事前應主動接觸勞工界，共同商討受惠群組。

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