上海仔被捕：通宵扣查逾30小時　料今日續接受問話

黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻潛逃兩年半後，前晚(22日)被押往機場警署通宵扣查，至今已超過30小時，預料今日(24日)繼續接受問話。昨日(23日)中午約12時15分，兩名律師抵達機場警署，記者查問他們是否前來擔保上海仔，2人點頭示意。據悉，其中一人為外籍大律師David Boyton，2人於昨晚離開警署。

警方發言人表示，有組織罪案及三合會調查科人員根據線報及經深入調查後，前晚約9時在機場拘捕一名62歲姓郭男子，涉刑事誹謗、串謀傷人及串謀刑事毀壞，被捕男子現正被扣留調查。

根據法例第212章《侵害人身罪條例》第17和19條所涉及的傷人罪是侵害人身罪當中最嚴重的，第17條所涉及的罪行大多在區域法院或高等法院審理，而第19條涉及的罪行則可在裁判或區域法院審理，第17條最高刑罰為終身監禁，而第19條最高刑罰可監禁3年。至於刑事毀壞罪，最高刑罰為判監10年。而刑事誹謗可被判處監禁2年。