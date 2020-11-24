確診者5千元津貼非人人有　林鄭賴陳肇始搶答時未掌握政策

食物及衞生局局長陳肇始早前「實牙實齒」稱5000港元確診津貼毋須審查資產，與出台政策不符，被轟解說工作欠妥。行政長官林鄭月娥今日(24日)回應解釋，指是陳「太好人」而盡量解答記者問題，但又未必掌握勞福局正制訂的內容。林鄭「死撐」無誤導市民，指政務司司長張建宗日前已在網誌指「為不影響生計，故考慮為確診者提供一筆過津貼」，認為「講嚟講去初心就係幫一啲手停口停（市民）」。

林鄭表示，翻查本周日(22日)的新聞稿，首次提到該津貼的「詳細稍後會由勞工及福利局公布」，數小時後政務司司長張建宗亦在網誌指「為不影響生計，故考慮為確診者提供一筆過津貼」，總結從來沒有講過所有確診者都可獲津貼，強調有關計劃的初心一直都是幫有經濟困難的確診者。

林鄭又指，若是要求陳肇始澄清說法，就是因為陳「太好人」，經常盡量解答記者問題，但又未必掌握另一局正制訂的內容。林鄭強調，該津貼是幫助經濟困難的基層人士，又形容社會對數字敏感。

東網翻查資料，陳肇始周日出席一個電台節目後回應記者問題，指有需要人士在檢測後確診，即可獲得津貼，勞福局敲定細節後會盡快公布，但被問到需否審查資產時，陳則回應指不需要。