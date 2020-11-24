相思灣村違建道路未復修　村霸水上活動店重開　學者促嚴正執法

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件揭發一個月，違建道路只有部分路段石屎被鑿開夾走，噴草復修仍未見影。今日（23日）上址未見有工人開工，而同時被揭霸佔官地的僭建碼頭亦一直只被圍封，在旁由神秘丁屋業主黃子洋經營的水上活動店有營業。有學者促請政府嚴正執法，否則擔心他人「有樣學樣」。

連同今日，違建道路已多日無人開工。地政總署早前派員將神秘丁屋附近的石屎鑿開和運走，豎立告示牌標示該處為政府土地，有石躉和鐵柱阻止車輛駛入。而位處自然保育區的非法廢料場，則已經完成平整。位於道路入口、屬中邦發展有限公司持有的地皮，有工人早前已將石屎地還原為泥地，今日未有工人開工。

閉門三天，黃子洋經營的水上活動店今日重新營業，但未有客人光顧。據悉，有附近的水上活動店因應入冬，天氣寒冷，加上海面風浪較大，已經收爐。惟黃子洋似乎一於少理，繼續開門。而店舖對出、曾多次被顧客使用的僭建碼頭，被鐵絲網圍封已近一個月，未見有開展修復工程的迹象，原本放置海面的獨木舟亦已全部停泊泥灘。

「其實呢個都唔係淨係僭建碼頭嘅問題，甚至牽涉一啲安全性嘅問題！」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，港府處理僭建碼頭的速度過慢，並指這類碼頭未有經過安全檢測，假如有遊人在登岸時受傷，難以判斷責任誰屬。陳擔心有不法之徒「有樣學樣」，非法碼頭會遍地開花。他狠批政府豎立告示牌的做法治標不治本，促請地署嚴正執法，盡快提出檢討及還原碼頭。