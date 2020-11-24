檢測中心現人龍　網上預約仍需排3小時　市民斥安排混亂

新冠肺炎疫情反彈，當中不少個案涉及「跳舞群組」，該群組至今累計已有132人確診。政府勒令最近曾到21間跳舞會所的人士須強制檢測，其中14間場所的限期今日(24日)屆滿。在油麻地的檢測中心，早上再現長長人龍，中心職員表示需要排3到4小時方可檢測，有已在網上預約的強制人士卻被告知要重新排隊，直斥政府安排「混亂夾無理」，最後決定取樣本瓶回家再交回中心。

梁顯利油麻地社區中心今早10時已有長長人龍，有市民在太陽直曬下顯得不耐煩。有職員表示，已在網上預約的市民均需付費，而「跳舞群組」強制檢測人士則是免費，必須排隊，需時3至4小時，相關人士亦可取樣本瓶，自己採樣再交回。

曾到新蒲崗新光宴會廳的茶客周女士指，中心職員表示要等3至4小時，寧願自行取樣本瓶回家採集深喉唾液，下午再交回。她表示，一直預約不到檢測，故在限期前最後一日才來。她續稱，本月6日曾到過上述宴會廳飲茶，被列為強制檢測人士，形容茶樓衞生情況普通，茶客除進食外都有戴口罩，故不擔心會染疫，只是配合政府措施才接受檢測，又認為政府公布措施倉促，若能寬限多2日更好。

另一名曾到同一宴會廳、但不願透露姓名的女士指，本以為自己沒有跳舞便不需檢測，指近日有同枱吃飯的朋友通知才知道要接受檢測。其女兒多番到網上查閱才成功預約，惟到場後卻被告知要排隊3小時，直斥當局做法「混亂夾無理」，她表示自己年屆70又有腰患，無法站立多個小時，最後決定取瓶後再交回。被問到會否擔心超過限期會遭當局罰款，她表示自己毫無病徵，認為無染疫，而政府亦難以追查到過相關場所的名單。

在沙田居住的何先生表示，其太太曾到沙田新光酒樓夜總會跳舞，擔心夫婦2人皆「中招」，再惹到家人，故響應政府進行檢測。他表示，自己本來在排隊，形容人龍很長，惟有職員指可自行取樣本瓶回家檢測，故決定自行採樣後再交回。