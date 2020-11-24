創立沙燕隊事迹獲改編電影《點五步》　「山狗校長」盧光輝離世

沙田基覺小學前校長盧光輝周日(22日)與世長辭，享年79歲。他生前創立香港首支少年棒球隊「沙燕隊」，在「香港少棒聯盟公開賽」擊敗美國及日本等強隊奪冠，此熱血動人故事獲改編為電影《點五步》。盧校長晚年遠赴內地貧困山區助校舍重建，熱心公益的他有「山狗校長」之稱，寓意「守候內地山區、尋覓失學兒童」，深受教育界及學生敬重，2009年獲香港教育學院(現香港教育大學)頒授榮譽院士。

電影《點五步》社交網站專頁昨(23日)公布盧校長離世消息，指台前幕後均深表哀痛，並向家屬致以深切慰問，又形容盧一生奉獻予教育事業，其成立的「沙燕隊」以體育精神磨練學生，給予不可磨滅的貢獻，「盧校長投出的一球，影響的不只是門下學生，更成就了《點五步》的誕生，改變了一群初生電影人的一生。」

棒球隊「沙燕」由盧校長在80年代一手創立並兼任教練，以團隊運動教化校內頑劣男生，他帶領「沙燕」在1983年出戰「香港少棒聯盟公開賽」，擊敗日本等隊伍勇奪冠軍，轟動全港，跨越沙田城門河的「沙燕橋」更以此命名。電影《點五步》故事以上述故事改編，並獲選為「第23屆香港電影評論學會大獎」推薦電影。