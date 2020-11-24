食環職員瞞身份清文宣引阻撓　社工脫罪律政司遭官斥濫用司法

食環署職員去年11月23日到港鐵粉嶺站外行人天橋清理連儂牆時，指社工呂智恆在場阻撓須報警求助。呂因而被票控阻礙公職人員執行公務罪。他否認控罪，經審訊後今（24日）在粉嶺法院被裁定罪名不成立，兼得訟費。裁判官陳炳宙批評案中的食環署衞生督察案發時故意隱瞞自己身份，令被告墮入圈套負上刑責，又斥控方：「依賴呢啲唔光彩既證據，係濫用司法，令司法蒙上污點。」

裁判官裁決指，從現場片段可見，食環署一級衞生督察麥慶安當時沒有穿制服，跟被告對話時沒有表明自己身份，也沒有出示委任證，當被告再三問他是否承辦商職員，他只回答「我姓麥」，顯示他故意隱瞞自己是公職人員。

裁判官指麥作供時亦承認當時有怯意，更印證了他對被告對其身份產生誤解有「求之不得」的想法。雖然法庭明白當時社會暴力行為猖獗，理解麥擔心透露身份會對自己不利，但認為公職人員應在可行的情況下向市民表露身份。而本案的客觀事實就是麥假冒外判人員，誤導被告相信他是外判職員，所以判被告無罪。

裁判官直言，控方依賴一個故意隱瞞自己是公職人員的人去指證被告，實在是有違公義，斥麥的行為嚴重不當，令被告墮入圈套要負上刑責，質疑控方依賴這些不光彩的證據，是濫用司法，令司法蒙上污點。

辯方申請訟費指，控方觀看片段後，應知道客觀事實為何，但仍繼續起訴被告，直言整個檢控過程不應出現。控方則指被告在警員勸喻下仍拒絕離開，屬自招嫌疑。

裁判官明言，片段顯示被告在警員到場後，仍指警員是冒充警員，又對只是在戒備狀態的警員大聲呼喝，行為惡劣，達挑釁程度，若他對食環署行動有不滿可去投訴，公職人員若在執行職務時犯錯亦會有後果，故被告沒有依警員指示離開屬不合理。

惟裁判官重申，律政司決定起訴時，有責任檢視證據是否支持合理定罪機會，而根據片段顯示，檢控屬不合理決定，質疑控方有濫用司法程序之嫌，縱然被告有不恰當行為，法庭也不應該剝奪他獲得訟費的權利。

呂智恆在庭外斥警方和律政司因沒有成本而「濫捕濫告」，認為事件源於政權腐敗，警方拒絕出示委任證和假扮示威者，「區區食環署先會有恃無孔」，膽敢在執勤時不穿制服和佩戴委任證。