環團反對明日大嶼填海　促禁買賣野生動物

港府明日發表《施政報告》，世界自然基金會香港分會（WWF）重申反對「明日大嶼」的填海工程，指出填海造地以及不平衡的發展將對環境造成不可逆轉的破壞，應保留今日大嶼山的豐富自然資源，為後代留下珍貴的自然財富。

因應本港疫情持續，WWF促請政府於2023年或之前禁止市面及網上買賣具高疾病傳染風險的野生動物，包括目前缺乏有效監管的稀有寵物市場。WWF又促請政府將非法野生生物貿易及其有關罪行列入《有組織及嚴重罪行條例》附表一，以遏止跨國犯罪集團利用香港走私野生生物，並建議政府聯同金融機構及反洗黑錢的執法部門合作，起訴買家及罪犯，並且沒收其犯罪收益。

WWF其餘建議還包括將濕地列入大灣區保育計劃中，對香港所有沿岸濕地實行「零濕地淨損失」政策，並防止魚塘及其他濕地被改建成基建或其他發展項目；將米埔內后海灣拉姆薩爾濕地納入氣候適應策略之中，以維持此濕地及東亞─澳大拉西亞飛行航道的完整性；於2030年或之前將海洋保護區範圍擴大至覆蓋最少30%香港水域，並設禁捕區保護珍貴的海洋生物及牠們的棲息地；在2024年或之前於南大嶼及西大嶼水域設立海豚保育管理區。

WWF海洋垃圾及淨塑城市專案代表王素君又促請政府於2022年或之前管制食肆的即棄塑膠餐具，並實施有效的回收機制以及擴展生產者責任制至其他即棄塑膠產品。