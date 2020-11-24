4皮膚科醫生網站自介涉誤導　獲醫委會撤控

左起何天儀、周家源及林嘉雯獲撤銷專業失德控罪。(黃偉邦攝)

皮膚專科醫生周家源、何天儀被指控於2016年7月，於網站上簡介自己屬「皮膚美容科」，然而專科醫生名冊根本沒有此項，涉嫌誤導公眾而被控專業失德罪。另外，皮膚專科醫生鄧永善及林嘉雯，則被指控於2016年7月，於網站簡介自己屬「皮膚美容科」及「兒童皮膚科」，同樣專科醫生名冊並沒有此專項，涉嫌誤導公眾而被控專業失德罪。醫務委員會今日(24日)召開紀律聆訊，認為相關措詞並不會對公眾造成誤導，故撤銷控罪。

案情指，4位醫生分別在網站上簡介自己為「皮膚科專科醫生」，並在「主要服務範疇」下，列明「皮膚美容科」及「兒童皮膚科」，但專科中並沒有上述兩項，故律政人員提出相關陳述涉及誤導公眾。

委員會經商討後，重申醫生在網站簡介自己時，需正確地列明自己的專業資格。委員會稱，就案件4名被告雖然在「皮膚美容」及「兒童皮膚」加上「科」一詞，但認為此並不會誤導公眾，誤以為4人為「皮膚美容科」及「兒童皮膚科」醫生，故宣判撤銷對他們的控罪。

另外翻查資料，皮膚科專科醫生何天儀亦曾被指在2009年8月至2016年10月期間，涉及違反規定的宣傳事宜，於去年12月被裁定4項專業失德罪成，判停牌3個月，緩刑1年，即目前仍在緩刑期。