南港島線西段華富站料設於邨口　房署分3階段清拆華富邨

政府提出興建南港島線西段，其中華富站將配合華富邨重建項目發展。據悉，港鐵雖然未向政府提交計劃書，但房屋署早前向該邨居民發出通訊，披露該署估計未來華富站會設於華安樓及華樂樓一帶，即現時該邨「邨口」位置，故該帶樓宇將作第一期重建拆卸，以盡早騰空土地作鐵路發展之用。有區議員直言居民等重建等到「頸都長」，認為重建計劃已有滯後，促政府及港鐵應及早交代時間表，盡快完成工程。

根據《鐵路發展策略2014》，擬興建的南港島線西段將連接南港島線東段的黃竹坑站及港島線香港大學站，並計劃途經香港仔、田灣、華富、數碼港及瑪麗醫院，打通香港仔一帶鐵路網絡，同時華富站將配合現時邨齡已逾50年的華富邨，當時預料該站明年動工、2026年通車。

政府早於2014年已宣布相關計劃，惟直至日前房署才向該邨居民發出《重建路上》居民通訊，首次向居民解釋初步搬遷次序。通訊中提到居民及地區人士期望新車站能夠照顧到華富邨及薄扶林南附近多個屋邨、私人屋苑及學校等，以此劃出半徑約500半的徒步覆蓋位署，預計華富站將設在在華安樓及華樂樓一帶，即邨口位署。

通訊又提到華安、華樂、華昌、華泰及華建樓屬第一批建議搬遷清拆的樓宇，料居民將搬遷至華景街、華富北及華樂徑的接收屋邨，料2027/28年度陸續入伙；第二批清拆則為華清、華明、華基、華信、華光、華美、華康、華裕、華生、華興及華珍樓，居民料會遷至雞籠灣北及雞籠灣南接收屋邨，料在第一期接收樓宇全部竣工後的2至3年接收居民。至於華翠及華景樓屬第3批清拆屋邨，該批屋民可選擇入住重建後的華富邨，料入伙日期將在所有接收屋邨竣工之後的10年。

華富南區議員兼南區交通及運輸事務委員會副主席黎熙琳表示，房署昨派發通訊後，已有居民反映希望重建工作能盡快動工，「有住戶話屋企已經好爛，希望可以快啲搬」，又批評政府多年來一直「吹風」，但未有進度，令計劃一再滯後。黎稱現時港鐵暫未提交計劃書，希望可盡快落實時間表，勿拖慢重建進度。她稱房署預料的選址位於邨中心，頗為方便，期望未來可用車站加強華富、華貴及華富北的社區連接。