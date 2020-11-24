逾4900人爭煥然懿居43貨尾單位　超額申請逾113倍

市區重建局的土瓜灣「煥然懿居」餘下43個「首置」貨尾單位，昨晚（23日）截止申請，共收到逾4906份申請，即超額申請約113倍，期間有約410名市民參觀現樓示範單位，而熱線中心亦收到超過1320個查詢，包括申請資格及銷售安排等資料。

市建局表示，示範單位將繼續開放至今年12月21日，讓已遞交申請的人士參觀，有興趣人士可使用網上系統預約。另外，該局亦已委託香港房屋協會負責資格審核程序，檢查申請者所填寫的資料是否齊全，並會於下月內進行電腦隨機排序，以定出所有申請者選購單位的優先次序，並依次邀請申請者於指定期限內面見。

至於揀樓時間，該局指確實日期將以日後公布相關的「銷售安排」資料為準，未來會把資料上載至「煥然懿居」的網站，以及一手住宅物業銷售資訊網。

位於馬頭圍道的「煥然懿居」為市建局港人首置先導項目，繼早前售出450個單位後，餘下的43個單位獲安排以「首置」形式，以市價7折發售。上述貨尾單位價單所列售價介乎355萬至798萬港元，實用面積呎價介乎12,111至13,908港元，成功申請的買家預計明年一月揀樓。今批單位實用面積由284至574平方呎，當中包括兩個開放式單位、7個一房單位、5個兩房單位，以及29個3房單位。