珠寶展周四如期舉行　參展商憂增染疫風險促主辦方延期

因應本港第4波新冠肺炎疫情爆發，原定下月舉辦的香港書展昨日(24日)宣布再度延期，而同樣計劃本周四(26日)開幕的香港國際珠寶節，則決定如期一連4日在灣仔會議展覽中心舉行，共有280個參展商參展，期間會制定各項嚴謹防疫措施，包括規定所有入場人士均須實名認證，亦須提交健康申報表等。不過，有參展商對珠寶節如期舉行感到無奈，擔憂疫情下會增加傳播風險。

香港國際珠寶節將於本月26日至29日在灣仔會展舉行，惟目前疫情反彈令展覽能否如期舉行存有變數。主辦方香港珠寶製造業廠商會今日(24日)回覆本報查詢表示，經過嚴謹討論和考慮，該會決定將繼續如期舉行展覽，並會制定一系列防疫措施，包括鼓勵參觀人士於到訪前在網上預先登記、所有入場人士均要實名認證，亦須提交健康申報表，備有確認短訊方便追蹤緊密接觸者、入場人士必須佩戴口罩及量度體溫、展位內均不可飲食、加強清潔及消毒會場等。

於展覽期間，若不幸發現有入場人士或有參展商職員確診，大會會聯同會展立刻與衞生防護中心聯絡，遵從中心指引，把有關人士曾到訪的地方徹底清潔消毒，並配合中心追蹤其緊密接觸人士的工作。

香港珠寶製造業廠商會又強調，是次展覽對參展商來說非常重要，若果現時貿然取消展覽，對整個行業的打擊將無法估量。商會會積極配合各項政府和會展所頒佈的防疫政策，並按疫情發展作出調整，以確保有效防止疫情傳播。

珠寶參展商陳小姐批評商會的決定漠視疫情，置市民健康不顧。她指出，按以往入場人數計算，單是她一個展位每日約有100至150人到場，擔憂群眾聚集會引起傳播風險，又估計在人心惶惶下，今年生意將大跌9成，多位參展商曾向商會要求延期但被拒，批評商會做法不可思議，「錢又賺唔到但就引起大家擔驚受怕，點解唔延期呢？」

至於將於明年1月1日至4日在灣仔會展舉行的「香港動漫電玩節」，主辦方表示，會於未來一、兩星期密切關注本港疫情發展，審視各方面狀況，基於市民及展商的安全為首要考慮，進行內部商討，有進一步消息會馬上公布。