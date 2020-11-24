房協明重啟未補價單位出租計劃　不設申請期限

香港房屋協會宣布明日（25日）重啟「未補價資助出售房屋出租計劃」，並將不設申請期限。房協指，截至本月20日，出租計劃共收到453宗業主申請，並已發出371張「業主證書」。計劃暫時共錄得46宗租務成交個案。

房協去年推出優化版的「未補價資助出售房屋出租計劃」，容許房協及香港房屋委員會(房委會)轄下適用的資助出售單位的合資格業主，將其未補價的單位或睡房出租予正在輪候公屋的合資格人士，作為「暫租住屋」。

「出租計劃」自去年11月起開始接受申請，上一輪租客申請已於去年12月截止，房協透露，申請期內共收到506宗租客申請，至今已發出255張「租客證書」。至於業主的申請，截至本月20日，計劃共收到453宗，並已發出371張「業主證書」，暫時共錄得46宗租務成交個案。

房協宣布明日重啟租戶申請，將不設申請期限。房協總監(物業發展及市場事務)楊嘉康指，計劃優化後市民反應理想，今次重啟租戶申請，期望可讓更多合資格人士受惠。

申請人可於明日起到房協於大坑浣紗街的申請組、轄下各出租屋邨辦事處索取表格；或到房協「出租計劃」專屬網頁下載表格。此外，由明日起至12月24日，申請人也可到民政事務總署轄下各民政諮詢中心索取表格，或透過郵寄、親身或經「出租計劃」的網頁提交申請。