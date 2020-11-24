疑爆疫旺角建興鳳樓衞生堪憂　垃圾袋無密封棄走廊

新冠肺炎疫情反彈，據悉有確診者承認早前曾於旺角建興大廈光顧一樓一鳳。東網記者今早（24日）到現場視察，多間鳳樓門外掛有「工作中，請稍後」告示牌，部分樓層更有垃圾袋滲出污水，或沒有密封處理，衞生情況令人擔憂。當區區議員朱江瑋今早到場，透露該大廈部分樓層有住戶，並非全數是鳳樓，將提醒居民小心防疫，據其了解，早前有身穿全套保護衣物人士曾到訪，相信是衞生署職員。

建興大廈今早人流疏落，未知是否因部分鳳樓暫停營業所致，但仍有不少掛有「工作中」的告示牌。另外，亦有鳳樓張貼出「可愛」、「白晢」字句繼續招徠客人，部分則因應疫情嚴峻，表明「沒口罩者，no sexy，恕不招待」。不過，疑有鳳姐把垃圾棄於門外，並滲出泥黃色的污水，亦有鳳姐疑把舊毛巾隨意放於膠袋中，並棄於門外，若毛巾沾有確診者的體液或口水等，或會進一步傳播疫情。

於該大廈任職保安逾10年的鄭先生指出，由於昨日（23日）放假，暫未知悉當局有否到場巡查，但今日尚未有警員或衞生署職員到訪，亦未接獲通知須接受檢測。他指，該處品流複雜，不時有陌生人出入，部分更沒戴上口罩，只能做好防疫措施，以保護自己及住客。對於有男嫖客確診，他認為，「各安天命，傳染到都無法」。