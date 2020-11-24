禁蒙面法終審上訴　泛民批緊急法讓特首黑箱作業

政府去年引用《緊急情況規例條例》，以「危害公安」為由訂立《禁止蒙面規例》，一度因原訟庭裁定違反《基本法》而失效。律政司提上訴獲判部分得直，惟律政司和提控的泛民前議員均認為條例尚有須釐清之處，並獲上訴庭批出終審上訴許可。終審法院今日（24日）開庭審理，預計審期兩天。

泛民一方代表律師形容，《緊急情況規例條例》猶如炮彈發射器般，能產生核子般的威力。不過在訂立這些條例時，特首卻可以憑藉其主觀想法， 斷定哪種情況屬於危害公安的情況，並繞過立法會，不經議員辯論便即時推行，這無異於黑箱作業，或會衍生政府濫用權力的風險。

代表律師又舉例指，今年7月政府在沒有經過公開諮詢下，便全面推行全日禁堂食令，結果導致不少市民需要在下雨天露天用膳，甚至要在公廁進餐。這反映政府不應只著重效率及速度，而不聽取其他聲音及意見。

就着《禁止蒙面規例》方面，泛民律師亦指，市民有權在集會中戴着蒙面物品表達意見，譬如在同志遊行中，有人會選擇遮蓋容貌避免被認出，這與警察擔心被「起底」的理由相同，亦屬言論自由的一部份。而事實上只要市民蒙面，不論他有否遮掩身份的動機，或有沒有合理懷疑指他曾干犯其他刑事罪行，他仍有機會遭警察截查及被裁定違法，這無疑不符合相稱性驗證標準。