周梓樂軀幹無骨折　經驗消防員亦未能判斷因何受傷

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊今日（24日）繼續，最早替梓樂檢查身體的消防隊目供稱，發現他倒臥血泊，口和鼻都沾血，惟頭顱、頸椎、胸腔至盆骨均沒有骨折創傷，甚至連瘀傷都未見。惟隊目坦言自己雖具備先遣急救員資格，且有多年經驗，亦說不出梓樂因何受傷：「有機會係撞到，但係咪墮樓就唔清楚」。

消防隊目黎偉傑供稱，去年11月4日凌晨0時43分，他駐守的寶琳消防局接報，尚德邨停車場有火警鐘響嗚，一分鐘內他便乘坐一輛細搶救車出動，另有一輛雲梯消防車一同行動，但兩車為避免同遭堵路影響，故分路而行。

至凌晨0時50分，「細搶」駛至尚德邨馬路入口前，發現身處示威者與警方對峙的中心，無法駛進尚德邨，於是掉頭回寶康路下車。黎與隊員徒步往尚德邨停車場的控制室，以會合已到場的另一輛車的隊員。

隨後一行人分組巡察整棟停車場，黎和另一隊員負責停車場2樓。當黎行到2樓高層時，突然有一名穿深色衣、戴口罩的男子從3樓跑下來，大喊：「有人跌左落樓呀」，黎詢問墮樓的情況，惟男子答不出來，僅指出出事地方。

於是黎前去探看，竟發現石壆後有一名傷者伏在地上。黎嘗試詢問傷者，但見對方失去意識，臉上沾血，地上近頭部位置亦濺出血漬。當時黎擁有的醫療用具只得醫護手套，只能為傷者檢查身體，而替傷者翻身時，則見他手腳不時屈動，故黎能配合傷者「𨅝下𨅝下」般的動作，將他拉靠牆邊。

隨後隊員和義務救護員趕至，黎為傷者戴上頸箍及呼吸面罩，又量度傷者的維生指數，當時傷者的心跳介乎40至60間，並不穩定，血含氧量偏低，脈搏則因傷者的手不時屈動而無法量度。眾人一直照料傷者至救護員到場。