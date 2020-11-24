非資助社福機構收入大減　未來或縮人手及服務量

新冠肺炎重挫本港經濟，連帶影響社福機構收入。有社福機構向傳媒透露，疫情下難以舉辦籌款活動，非政府資助社福機構所獲的捐款大減，財政狀況愈趨惡劣，部分或要縮減人手規模及服務量，擔心無法如常支援基層市民，冀港府可在新一份《施政報告》設立短期基金，為機構及基層市民提供援助。

香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉指出，疫情下部分籌款活動改為網上形式，所籌得的金額只及過往約20%至30%；部分公司及個人長期捐款，亦因財政壓力而暫停，社福機構收入隨之減少。他稱，社聯今年年中一項調查顯示，110間非政府資助的社福機構中，超過90%指過去半年收入劇跌；逾半收入較去年同期急跌約50%，相信現時情況更加惡劣。

他續指，不少機構已嘗試以不同方法籌款，並申請保就業計劃提供的工資補貼，但計劃即將完結，擔心部分即使有儲備可維持基本服務，仍要透過自動流失縮減人手，而服務量亦可能因財政狀況及社交距離措施而減少。他期望當局可在《施政報告》或稍後合適時間，設立一個短期基金，支援社福機構在未來2至3年內提供服務。