政Whats噏﹕李文浩揀客涉歧視　民政處拒發10個月議辦租金津貼

深水埗區議員李文浩同劉家衡早前喺聯合辦事處張貼「藍絲與狗不得內進」嘅告示，其後再升級為「藍絲暴徒不得內進」。李文浩話民政事務處並無向佢發放1月至今嘅辦事處租金津貼，需要自行墊支約30萬港元營運開支，但揚言自己唔等呢筆錢開飯喎！

李文浩表示區議會秘書處不斷要求佢作聲明，解釋辦事處用途，佢4次回信列出辦事處會借畀街坊、長者等開會，但秘書處唔接納回覆，要求佢清楚列明有關組織。李文浩批評民政處視佢係深水埗區議員中最有威脅嘅一個，而有心留難佢。

李文浩話當時仲同秘書處講，「有本事就4年都唔好畀筆錢」，仲話唔會再同秘書處糾纏，自己又唔係等嗰幾廿萬開飯，對佢並唔構成壓力，有能力繼續墊支咁話喎。

李文浩張貼嘅「藍絲與狗不得內進」告示引起民憤，早前遭到各界狠批，更加被人上門聲討，一度爆發肢體推撞，李話至今仍收到大量嘅「死亡恐嚇」。

民政事務總署早前曾發聲明，話有關行為涉嫌違反《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，強烈勸喻盡快移除告示，以免引起社會不安同衝突。署方又提醒議員使用公帑時，要遵守公開、公平同問責原則，認為相關告示或者唔符合《酬津指引》內嘅指導原則。東網記者就事件續向民政總署作出查詢，暫時未獲回覆。