跳舞群組多闊太中招惹召舞男質疑　年輕男導師自爆常被摸

新冠肺炎第4波疫情來勢洶洶，跳舞群組累計132人染疫，成為最大染疫群組，中招者不乏名媛與闊太，以灣仔一個跳舞場所的26名確診者計算，10名女性患者的平均年齡為64歲，最大為76歲，而6名男性患者則十分年輕，年齡最細只有24歲，換言之相差52歲，引起外界質疑當中有否不尋常關係。

有男跳舞導師在社交群組表示：「我係其中一個跳舞群組既嘅導師，畢業個阿Sir推薦我去美孚個場教跳舞，佢話嗰度好多上流闊太，我哋行內稱教佢哋跳舞叫做餵雀，的確啲闊太成日比好多貼士，但唔多唔小都成日比人毛手毛腳，不過多數係聽班闊太講下心事，聽下啲八婆嘢為主。」

該名男導師又謂：「我見有唔少同事放工後再有私下約闊太教舞，但無問係咪真係教跳舞，衛（衞）生署尋日搵左（咗）我，初步係陰性，今日會再驗多一次，的確成日比闊太「唔小心」摸JJ（性器官），但主要都是比佢哋摸胸多，也有好幾個同事係收入同身家唔成比例，仲有無咩想知？」。