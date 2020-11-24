涉私刑虐被捕翁　警稱因工作壓力沒在意　以為同袍為老翁抹面

3名警員去年6月涉在北區醫院內虐待一名因襲警被捕的六旬老翁，其中二人承認藉公職作出不當行為罪還押候懲，餘下一人否認控罪於區院受審，法庭今日（24日）裁定案件表證成立。31歲被告林易昇出庭自辯稱，事發當晚乃他轉往刑事調查組工作的首個工作日，甫上班便要處理兩宗案件及其他很多事項，感到很大壓力，故當時在病房內一度「好似hang咗機咁」。他見到其餘兩名被告拍老翁的面及扯他衣服，以為他們是要叫醒老翁及替他抹面。

被告林易昇供稱，他於2014年加入警隊，案發前不久才由軍裝轉為刑事調查組，案發前一晚深夜才正式到刑偵組上班。在事發後約一個月他便離職，因當時正值反修例事件，其母擔憂他工作安全，加上自己想趁年輕時嘗試投考消防及救護等其他紀律部隊，遂決定離開警隊。

林指在刑偵組上班首日，便被派往北區醫院處理醉酒傷人及襲警事件，他到醫院時事主鍾志華時仍未清醒。期間，案中次被告向他表示鍾發酒瘋傷到一名警員，他遂隨對方到達涉事病房調查，而首被告就稱被踢並已向上司報告。

林表示入到病房後，曾嘗試喚醒鍾但不成功，但見他「口嗡嗡」，便低頭靠近希望聽清楚他說甚麼。此時首被告卻在他身後說：「喂，醒啊」，他並聽到「啪」一聲，並見「喺我側邊有個速度好快嘅手掌拍咗埋去鍾嘅右臉」，當時意會到首被告是嘗試喚醒鍾。

但鍾仍然沒有睜開眼，他未清醒便不能作出拘捕，林於是垂頭望着電話想：「開工兩個鐘就接咗兩單案件喇」，並「煩惱緊無其他CID同事喺側邊，壓力好大，同時處理唔到咁多嘢」。

林說在他思考期間，曾聽見次被告說：「嘩，做乜嘔晒啲嘢出黎啊」，他因留意着電話，眼尾睄見次被告扯鍾的衣服，以為次被告是幫鍾抹臉，他坦言：「當時唔覺得過分用力」。

林指他仍繼續低頭思考，當時「個腦空白一片，好似電腦hang咗機咁，感到工作壓力好大，同時要處理嘢及咁多文件」。而他因垂頭太久，期間抬頭「諗住郁下」，但只望到天花板，又想着為何電話沒有信號。林直言，當時實在不想鍾醒過來：「佢醒咗我就要處理更加多嘅嘢」。

3名被告依次為歐國偉（25歲）、鄧文謙（24歲）和林易昇（31歲）。歐及鄧承認於去年6月26日，在北區醫院身為警員，故意作出不當行為，即非法襲擊鍾志華（62歲）。而林則否認藉公職作出不當行為罪，及屬交替控罪的襲擊致造成身體傷害罪。事發歐被停職，而鄧及林則已離職。