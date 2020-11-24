政府考慮設指定檢疫酒店　「酒店staycation」限制措施料日內公布

新冠肺炎疫情反彈，立法會與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會今日(24日)召開會議，商討最新防疫措施進展。會上多名議員問及政府會否考慮設立定點檢疫酒店，食物及衞生局回應指，認為相關建議是「一個好的方向」，但須業界願意去做，目前正與酒店持分者溝通中。另外，局方透露，限制旅館內群組聚集及加強旅館內防控感染措施的細節及生效日期將於日內公布。

食衞局副局長徐德義表示，機場回港人士有90%以上是機組人員，換班船員則只佔5%；陸路方面，主要是跨境貨車司機，現時平均每個工作天約有逾1萬次跨境貨車過境，當中跨境司機佔衞生署每天平均在陸路口岸發出的醫學監察通知書數目約8成。另有委員提出強制將檢疫人士及其他酒店客人分隔在不同樓層酒店房間，徐表示政府正考慮相關建議。

議員姚思榮表示，認為酒店分樓層不理想，因未來可能有逾萬名外國海學生回港，如住在同一酒店恐有交叉感染風險。徐稱，疫情以來有不同人士回港，包括從極高風險地區回港人士，政府認為抵港人士在不同酒店分開檢疫是理想做法，政府正考慮中，希望有酒店主動參與，正與酒店持分者溝通中。

議員潘兆平關注將旅館業加入處所令後，政府向業界發出的指引是否無法律約束力，徐回應指，相關法律框架已存在，但執行上須與酒店業溝通，基本上已完成溝通，具體指示將於日內公布。

議員葛珮帆表示，希望政府可盡快做到指定檢疫酒店，未來可能有大量留學生回港，如檢疫方面未能做到準確，恐怕會再有另一波疫情爆發。徐指，政府正努力與酒店業界商討相關建議，並正開始探討為豁免人士安排點對點交通。

對於社交距離措施方面，葛質疑跳舞群組爆發是因法例有漏洞無法規管跳舞場所。徐回應指因相關活動非常多元化，最初定立規例時要按經驗去做，當有新發現再作「補漏拾遺」的工作，應對跳舞群組上，如場地出租作相關活動用途，即類似派對場所的場地，便須停止營業；另餐飲業處所亦須禁止跳舞活動。

此外，議員陳振英認為政府應訂立客觀及系統化準則調整社交距離措施，以及法例加強罰則，以免市民認為違反禁聚令、口罩令等被罰款2000港元，但確診後可獲得5000港元是「有賺」。徐指，雖然調整措施有客觀指數可參考，但不可只考慮單一條件，要視乎疫情發展走勢；罰則上，政府不排除當現有罰則失去阻嚇力，會就罰則作出調整。